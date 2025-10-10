Сразу после завершения мемуаров умер ветеран индийского кино П. Стэнли

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 68 0

Он был активным участником культурной жизни страны.

Умер писатель и кинопродюсер П. Стэнли

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии умер писатель, кинопродюсер, сценарист и публицист П. Стэнли. Об этом сообщает Mathrubhumi.

В 1970–1980-х годах Стэнли снял несколько фильмов. Таким образом он внес весомый вклад в культуру штата Керала. Перед смертью успел завершить мемуары под названием «Серебряный экран памяти», в которых рассказал о своей работе в индустрии малаяламских фильмов, известной как Молливуд.

Публицист и редактор оставил после себя около десяти книг, включая романы и рассказы. Стэнли был известен широкой публике как автор, отражавший культурные и социальные изменения в Керале. В публикации причина его смерти не раскрыта.

Известно, что в 1990 году Стэнли перенес операцию на сердце, однако продолжал активно работать и писать на протяжении многих лет.

Ранее в Великобритании на 83-м году жизни скончался солист и басист культовой рок-группы Moody Blues Джон Лодж, сообщает Metro. Семья музыканта отметила, что его смерть стала неожиданной и принесла огромную боль близким. Родные подчеркнули, что Лодж был человеком с добрым сердцем, для которого важнее всего были любовь к жене Кирстен, семье и страсть к музыке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео