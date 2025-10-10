Сразу после завершения мемуаров умер ветеран индийского кино П. Стэнли

В Индии умер писатель, кинопродюсер, сценарист и публицист П. Стэнли. Об этом сообщает Mathrubhumi.

В 1970–1980-х годах Стэнли снял несколько фильмов. Таким образом он внес весомый вклад в культуру штата Керала. Перед смертью успел завершить мемуары под названием «Серебряный экран памяти», в которых рассказал о своей работе в индустрии малаяламских фильмов, известной как Молливуд.

Публицист и редактор оставил после себя около десяти книг, включая романы и рассказы. Стэнли был известен широкой публике как автор, отражавший культурные и социальные изменения в Керале. В публикации причина его смерти не раскрыта.

Известно, что в 1990 году Стэнли перенес операцию на сердце, однако продолжал активно работать и писать на протяжении многих лет.

