Фонд «Высота» поддержал студенческие проекты на конкурсе «Делаю»

Студенты представили свои разработки на конкурсном треке в Рязани.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Благотворительный фонд поддержки молодых ученых «Высота» принял участие в очных защитах конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», представители фонда.

Генеральный директор фонда Варвара Чуйкова в качестве эксперта приняла участие в защите студенческих проектов в рамках конкурсной программы, которая прошла 9 октября в Рязани.

Участники конкурса продемонстрировали экспертам пятнадцать разработок по разным направлениям — от технологических и инженерных проектов до просветительских инициатив. Конкурсанты представили, в частности, платформу для корпоративного обучения, устройство для реабилитации, а также научно-популярные проекты, направленные на изучение китайского языка и защиту интеллектуальной собственности. Особое внимание эксперты уделяли проектам, сочетающим практическую направленность и социальную значимость.

«Фонд „Высота“ расширяет свою целевую аудиторию. Именно поэтому мы заинтересованы в поддержке проектов студентов, которые участвуют в треке „Делаю“, и готовы вместе с ребятами работать над их развитием», — заявила генеральный директор БФ «Высота» Варвара Чуйкова.

В ходе конкурсного трека участники получили возможность презентовать свои идеи представителям компаний и фондов, получить обратную связь и предложения о дальнейшем сотрудничестве. Для фонда «Высота» участие в подобных мероприятиях стало продолжением стратегии по поддержке научных инициатив студентов, аспирантов и молодых исследователей.

«Мы поддерживаем молодых исследователей там, где начинается настоящая работа: в командах, на питчингах, в диалоге с индустрией. Чем ближе идея к практике, тем быстрее появляется эффект для науки, экономики и общества», — прокомментировал соучредитель БФ «Высота» Антон Чичканов.

Как сообщили представители организации, фонд «Высота» продолжит взаимодействие с проектом «Твой ход» и планирует включение ряда студенческих инициатив в программы менторской и грантовой поддержки.

