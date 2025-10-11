«Мой старший наставник»: Деревянко восхищается работой Кончаловского

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 55 0

Артист отметил утонченное мировоззрение режиссера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Деревянко назвал режиссера Кончаловского старшим наставником

Российский актер Павел Деревянко высоко ценит личность и талант режиссера Андрея Кончаловского. Словами восхищения о нем артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».

По словам актера, режиссер Кончаловский является для него наставником, именно поэтому он посетил премьеру его новой киноленты.

«(На премьеру пришел. — Прим. ред.) поддержать прекрасного режиссера, педагога, моего старшего наставника, Андрея Сергеевича Кончаловского, и ребят — артистов, молодых и не очень», — дополнил звезда.

Также Деревянко отметил утонченное мировоззрение режиссера, как в жизни, так и в работе.

«Андрей Сергеевич — приверженец правдивого существования артиста на сцене и в кадре. Я это знаю по театру, видел в его кино, и в трейлере нового произведения (сериал „Хроники русской революции“ — Прим. ред.). Я очень рад!» — добавил актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в августе 49-летний Деревянко впервые женился.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео