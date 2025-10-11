В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,8

Рита Цветкова
Рита Цветкова 64 0

Эпицентром подземных толчков стала точка в 713 километрах к юго-востоку от аргентинского города Ушуайя.

Фото: www.globallookpress.com/Art Wolfe

USGS: в проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,8

Землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали в соединяющем Атлантический и Тихий океаны проливе Дрейка. На ближайших территориях объявили угрозу цунами. Об этом сообщили специалисты Геологической службы США (USGS). Вскоре после заявления эксперты уточнили данные — снизили магнитуду до 7,6.

В USGS также рассказали, что эпицентр землетрясения находился в 718 километрах к северо-западу от города Ушуая в Аргентине на глубине десяти километров. В этом населенном пункте проживают 56,8 тысячи человек. Информации о разрушениях, пострадавших и погибших пока нет.

Прежде чуть менее мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин. По данным геологов USGS, очаг залегал на глубине 58 километров, а эпицентром стала точка в 140 километрах от портового города Давао. Специалисты филиппинского Института вулканологии и сейсмологии заявляли, что магнитуда сейсмособытия составила 7,6. Объявляли угрозу цунами с высотой волн от одного до трех метров.

Незадолго до этого, 30 сентября, подземные толчки на Филиппинах магнитудой 6,9 привели к гибели 72 человек, пострадали 294. В провинции Себу, ближайшей к эпицентру, в результате землетрясения крова лишились 20 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Филиппинах проведут эвакуацию из-за мощного землетрясения. Президент Фердинанд Маркос-младший объявил о вывозе населения из прибрежных районов.

