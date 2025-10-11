Горе в цифровом мире: как соцсети стали пространством скорби

Социальные сети давно перестали быть исключительно платформой для развлечений — они все чаще превращаются в место, где люди открыто делятся личной болью. Посты о потере близких, видео с воспоминаниями и признания в утрате можно встретить в ленте практически любого пользователя. Почему цифровое пространство стало новым способом выражать горе, как это влияет на восприятие потери и какие риски несет такой подход, рассказали «Известия».

Когда личное становится публичным

Скорбь — чувство глубоко личное, но именно соцсети стали местом, где оно проявляется коллективно. Сегодня пользователи публикуют посты, делятся воспоминаниями и находят поддержку в комментариях и реакциях других.

Психолог платформы «Понимаю» Наталья Константинова считает, что в условиях, когда традиционные способы переживания горя — такие как разговоры с родными, молитвы или поминки — кажутся недостаточными, цифровая среда становится дополнительным «местом памяти».

«Слова и визуальные образы помогают упорядочить сложные эмоции, а реакция друзей и подписчиков дает ощущение поддержки. Там, где традиционные ритуалы, такие как поминки, разговоры с близкими или молитва, кажутся недостаточными, онлайн-пространство становится дополнительным „местом памяти“», — пояснила эксперт.

Новый язык скорби

По мнению директора по SMM в агентстве PR Partner Дамира Фейзуллова, цифровые формы горевания существенно отличаются от привычных: они открыты, визуальны, часто импульсивны и ориентированы на обратную связь аудитории.

«Можно сказать, что мы наблюдаем рождение новых ритуалов: вместо поминок — посты с фотографиями, вместо соболезнований — комментарии и эмодзи… Это не хорошо и не плохо — просто новый язык эмоций», — отметил он.

Он подчеркнул, что такая форма может быть как инструментом упорядочивания внутреннего состояния, так и источником эмоционального истощения — особенно если горе становится элементом постоянного потребления.

«Постоянное присутствие смерти в ленте создает фон тревоги и выгорания. Но если вы хотите поделиться горем, главное — не подгонять себя под формат, не нужно монтировать идеальные видео или искать „правильные“ слова. Ваш пост не обязан быть контентом. Он может быть шагом к принятию, а не к лайкам. Делайте это прежде всего ради себя, а не ради алгоритма», — посоветовал Фейзуллов.

От частного переживания к публичной практике

Психолог Ирина Севрюкова отметила, что цифровое горе — это новый ритуал, который не заменяет, а дополняет традиционные способы прощания. При этом публичность, по ее словам, становится как источником поддержки, так и поводом для критики.

«Социальные сети превращают горе из глубоко личного в спонтанное и публичное. Это новый ритуал, который дополнил традиционные способы. Людям важно знать: „Не у одного меня так“ — и они ищут этого подтверждения в сети», — говорит она.

Наталья Константинова добавила, что раньше горе чаще оставалось внутри семьи, а сегодня оно доступно для наблюдения тысячами подписчиков, что порождает новый коллективный опыт сопереживания.

Цифровая память: перманентное горевание

Клинический психолог Мария Бодрягина утверждает, что соцсети кардинально трансформировали само восприятие утраты, сделав процесс более доступным, но при этом — бесконечным.

«Если традиционные ритуалы имеют четкие временные и географические рамки, то цифровой ритуал перманентен <…> Это меняет саму темпоральность горя», — объяснила она.

Однако она также предупредила о риске эмоционального выгорания: постоянный поток трагедий в ленте приводит к эффекту «сострадательной усталости», когда чужая боль начинает восприниматься просто как контент.

Обратная сторона открытости

Константинова обратила внимание на то, что алгоритмы соцсетей активно продвигают эмоционально насыщенные посты, усиливая их распространение, что может привести к повторной травматизации человека.

Севрюкова считает, что осознанность и баланс между личным и публичным — ключ к безопасному переживанию утраты.

«Публичная скорбь — это обоюдоострый меч. Оно может стать мостом к поддержке и исцелению, но может и привести к новой травме. Ключ — в осознанном выборе и балансе между публичной поддержкой и приватным, безопасным проживанием своих чувств», — уверена она.

Горе и его цифровой след

Бодрягина отметила, что горе требует времени и непрерывности, а постоянная необходимость «оформлять» переживания может нарушать естественный ритм проживания эмоций.

«Человек не столько проживает чувство, сколько готовит его для демонстрации. <…> Это может замедлить процесс исцеления», — предупредила эксперт.

Она советует задаваться вопросом: зачем размещается тот или иной пост — ради поддержки или ради одобрения? И принимать решение осознанно, возможно, ограничив круг читателей.

Личная трагедия — не для алгоритма

Специалист по ORM Руслан Гетманец выступил против публикации личных потерь в соцсетях. Он подчеркивает, что любая информация, даже удаленная, остается в сети навсегда и может быть использована против автора.

«Все личное должно оставаться личным. Не показывайте слабые места в социальных сетях. Обратитесь к близким, друзьям, к кому угодно», — призвал он.

Специалист подчеркнул, что чем меньше люди знают о чьей-то слабости, тем сложнее им будет манипулировать.

