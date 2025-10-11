Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Политолог де Велль: назначение Лекорню является лицемерным ходом Макрона

Назначение Себастьена Лекорню премьер-министром Франции — лицемерный ход президента Республики Эммануэля Макрона. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, член парижской коллегии адвокатов и руководитель докторантуры университета «Париж декарт» Филипп де Велль.

По его мнению, таким образом глава государства пытается избежать очередного роспуска Национальной ассамблеи. Если такое произойдет, то у жителей Франции появится возможность выбрать нового президента.

«Мне кажется, что наилучшим решением для него, самым благородным и мудрым, было бы уйти в отставку прямо сейчас, чтобы дать французскому народу еще одну возможность высказать свое мнение и выбрать нового президента», — сказал Филипп де Велль.

Однако, как отметил адвокат, такой вариант событий вряд ли устраивает Макрона. По мнению Филиппа де Велля, действующий президент хочет оставаться у власти до мая 2027 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, назначение Себастьена Лекорню премьер-министром Франции указывает на кризисную политическую ситуацию в стране.

