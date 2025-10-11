«Полный контроль над ситуацией»: как США восприняли улыбку Путина на «Валдае»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Политолог оценил реакцию американского общества на спокойствие и уверенность президента России.

Как США отреагировали на улыбку Путина на Валдае

Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Американский политолог Миршаймер рассказал, как США восприняли улыбку Путина

На западе улыбку президента РФ Владимира Путина в ходе его выступления на дискуссионном клубе «Валдай» связали с возможным приближением конца украинского конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на „Валдае“ тоже, похоже, уверен в этом», — подчеркнул он.

При этом, как отметил Миршаймер, в западном мейнстриме утверждается, что у украинцев «все хорошо», а у русских — якобы «проблемы». Но в действительности же обстановка в корне иная. И Путин демонстрирует «полный контроль над ситуацией», а у ВСУ, напротив, ощущается острая нехватка сил для удержания фронта, заявил американский эксперт.

Ранее 5-tv писал, что Путин выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября. Российский лидер заявил, что запад не жалеет украинский народ, воспринимая его лишь как расходный материал.

При этом, как подчеркнул президент, украинской трагедии и конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизился к границам России.

