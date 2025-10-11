Возможности новых российских ракет напугали Киев

Сергей Добровинский
Киев признал, что западные системы ПВО не справляются с ударами ВС РФ.

Почему Киев боится новых ракет России

Фото: ТАСС

Daily Express: возможности новых российских ракет напугали Киев

На Украине официально признают, что глубокая модернизация российских ракет не оставляет ни единого шанса западным системам ПВО Patriot, находящимся в распоряжении ВСУ. Неважно, откуда производится пуск — с суши, моря или воздуха, ракеты российской армии способы нанести «ужасающий ущерб» на расстоянии сотен километров. Об этом сообщается в публикации Daily Express.

Авторы, ссылаясь на свой источник, отмечают, что Россия успела пересмотреть как тактику, так и технические средства. Попытки Украины перехватывать ракеты ВС РФ оказываются неэффективными, пишет издание.

Ранее западные СМИ сообщали, что ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» способны менять траекторию на финальном участке полета, из-за чего даже современные комплексы не успевают их перехватить. Несмотря на то, что Patriot остаются единственными системами, рассчитанными на противодействие баллистическим ракетам, они уже не справляются с предотвращением российских ударов.

