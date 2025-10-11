В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие

|
Дарья Бруданова
Об этом сообщает МЧС.

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Два пассажира снегохода провалились под лед в Якутии и погибли

Снегоход с людьми провалился под лед на реке в Якутии. В результате происшествия два человека погибли. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Согласно данным ведомства, четверо мужчин передвигались на снегоходе «Буран» по замершей реке Оленек. В 80 метрах от берега транспортное средство провалилось под лед. В результате происшествия два человека смогли самостоятельно выбраться из воды. В поиске других двух мужчин было задействовано десять специалистов. К сожалению, их спасти не удалось.

В МЧС напомнили, что процесс ледообразования в Якутии только начался. Поэтому лед еще толком не сформирован. Из-за этого выходить на водные объекты строго запрещено.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский на Камчатке. У одного из участников восхождения получилось вызвать спасателей. В результате этого инцидента погибли два человека. Среди них — пожилая женщина, которая скончалась от полученных травм во время спуска.

