Это сигнал: аналитик объяснил, зачем Путин анонсировал новое оружие

Аналитик Ткаченко: анонс нового оружия РФ должен стать сигналом для Европы

Президент России Владимир Путин рассказал про испытания нового оружие в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Таджикистан, чтобы образумить Европу. По крайней мере в этом уверен профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Его слова передает портал URA.RU.

«Путин послал этот сигнал, чтобы Европа образумилась, откатила назад и перестала поддерживать Зеленского в его мечтах о том, что ВСУ когда-то получат „вундерваффе“ („чудо-оружие“. — Прим. ред.)», — сказал аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал о действиях России в случае передачи ракет Tomahawk Украине. Прежде сообщалось, что Штаты готовы передать киевскому режиму ракеты в случае, если их не будут устраивать переговорные позиции РФ по Украине. Российского лидера спросили, не считает ли он подобные действия США шантажом.

