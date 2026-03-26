Bloomberg: Берлин готовит план по нанесению ущерба компаниям США в Германии

Власти Германии рассматривают возможность ответных мер против американских компаний в случае обострения торговых отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Берлине начали подготовительную работу, направленную на выявление уязвимых мест в экономических связях с США. Заявлено о составлении своеобразной «карты уязвимостей в цепочках поставок США», которая позволит определить потенциальные точки давления.

Собеседники издания уточнили, что особое внимание уделяется крупным технологическим компаниям Соединенных Штатов, у которых тесные связи с американскими властями.

«Предварительные результаты исследования указывают на способы воздействия на крупные американские технологические компании, тесно связанные с Белым домом», — говорится в статье.

При этом эксперты подчеркнули, что подобные шаги могут стать сигналом о готовности Европы к более жесткой позиции. Представитель Европейского совета по международным отношениям Тобиас Герке отметил, что консолидированные действия европейских стран способны показать неэффективность давления со стороны США и повлиять на политические настроения в Вашингтоне.

Работа над возможными мерами, как подчеркнули источники, находится на раннем этапе. Так, немецкие ведомства продолжают собирать данные о взаимосвязи экономик стран Европы и США.

До этого депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн высказывал мнение, что внешнеполитические действия США, в том числе на Ближнем Востоке, могут использоваться для получения экономической выгоды.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии выступили против создания единой армии Евросоюза.

