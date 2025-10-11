Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Тело мужчины было найдено полицией в машине.

Что известно о смерти блогера криптолога Константина Кудо

Известный на Украине блогер-криптоволютчик Костя Кудо, настоящее имя которого Константин Ганич, был найден мертвым в Киеве. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пост полиции Киева в Telegram-канале.

Уточнялось, что тело погибшего мужчины сетевой знаменитости было обнаружено украинской полицией утром в салоне автомобиля.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

По данным «РБК-Украина», недавно мужчина писал родным, что находится в подавленном состоянии, так как у него финансовые трудности. Позже он прислал родственникам сообщение, в котором прощался.

В полиции имя погибшего не раскрыли, однако в сети распространилась информация, что ушедшим из жизни стал криптопредприниматель Ганич. Соответствующая информация появилась и в Telegram-канале блогера.

Смерть Кудо может быть связана с последними новостями. Ранее сообщалось, что биткойн обвалился ниже 105 тысяч долларов после слов президента США Дональда Трампа о пошлинах против Китая.

