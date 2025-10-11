В Москве школьница устроила пожар, когда вскрывала сейф по указанию мошенников

|
Ранее по мобильному телефону с подростком связался неизвестный.

Фото, видео: 5-tv.ru

Школьница устроила пожар, вскрывая сейф по указанию мошенников, в московской квартире. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Накануне случившегося с 16-летней девочкой по мобильному телефону связался неизвестный. Аферист сообщил школьнице, что ей пришла посылка. В дальнейшем злоумышленник попросил подростка назвать код из отправленного ей СМС. Таким образом он получил доступ к данным жертвы, а после мошенники перезвонили под видом сотрудников правоохранительных органов.

Под угрозой привлечь родителей девочки к уголовной ответственности, мошенники заставили ее установить приложение для видеоконференций, а следом, находясь под их контролем, найти деньги родителей в квартире.

По такой схеме школьница обнаружила дома 105 тысяч рублей и закрытый сейф. Исходя из указаний злоумышленников, несовершеннолетняя приобрела в магазине болгарку и самостоятельно начала спиливать петлю с сейфа. Впоследствии произошло возгорание.

Подростка доставили в больницу с ожогами. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в вашей квартире могут «поселиться» посторонние — и как их выселить.

