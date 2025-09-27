Лавров и премьер-министр Судана обсудили военно-политический кризис в республике

Дипломаты договорились об укреплении дружеских отношений между странами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Судана
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров «на полях» 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке встретился с председателем Совета министров Республики Судан Камилом Идрисом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Отмечается, что в ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса.
«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию», — проинформировали в ведомстве.
Помимо этого, в рамках встречи Сергей Лавров и Камил Идрис рассмотрели вопросы дальнейшего партнерства между странами. Акцент был сделан на расширение в торговой сфере. Еще дипломаты обсудили готовность укреплять внешнеполитическую координацию на различных встречах и форумах.
До этого глава МИД РФ «на полях» ООН встретился с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой. Они также поговорили с ним об укреплении дружеских отношений между странами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем украинский конфликт.
