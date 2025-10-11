Все методы хороши: эффективны ли медицинские банки при простуде

Профессор РНИМУ Карабиненко: медицинские банки облегчают симптомы недомогания

Медицинские банки помогают в лечении простудных заболеваний: они воздействуют на очаг болезни и снижают воспаление, облегчая симптомы недомогания. Об этом aif.ru сообщил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

По словам эксперта, вакуум в банках интенсивно раздражает кожные рецепторы, улучшает кровообращение и активизирует защитные силы организма.

«Установленная банка вызывает приток крови к участку кожи и подкожной клетчатке, за счет чего происходит тепловое воздействие на воспаленную область», — уточнил он.

Однако, добавил Карабиненко, банки подходят лишь для лечения легких болезней, и перед процедурой рекомендуется проконсультироваться со специалистом для оценки эффективности такого способа лечения в конкретном случае пациента.

