Все методы хороши: эффективны ли медицинские банки при простуде

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Вакуум в них интенсивно раздражает кожные рецепторы — хорошо ли это?

Эффективны ли медицинские банки при заболеваниях

Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

Профессор РНИМУ Карабиненко: медицинские банки облегчают симптомы недомогания

Медицинские банки помогают в лечении простудных заболеваний: они воздействуют на очаг болезни и снижают воспаление, облегчая симптомы недомогания. Об этом aif.ru сообщил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

По словам эксперта, вакуум в банках интенсивно раздражает кожные рецепторы, улучшает кровообращение и активизирует защитные силы организма.

«Установленная банка вызывает приток крови к участку кожи и подкожной клетчатке, за счет чего происходит тепловое воздействие на воспаленную область», — уточнил он.

Однако, добавил Карабиненко, банки подходят лишь для лечения легких болезней, и перед процедурой рекомендуется проконсультироваться со специалистом для оценки эффективности такого способа лечения в конкретном случае пациента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как укрепить иммунитет и противостоять простуде.

Для укрепления здоровья важно ограничить в рационе питания: жирную, маринованную и соленую пищу.

