Повреждены более тысячи домов: 27 человек погибли в результате проливных дождей в Мексике

Стихия затронула три штата страны.
Фото: Reuters/Rolando Ramos
Минимум 27 человек погибли в результате проливных дождей в Мексике
В результате затяжных дождей в Мексике погибло как минимум 27 человек, и еще несколько пропали без вести. Об этом сообщает издание Reuters.
«Ливни спровоцировали несколько оползней, привели к отключению электроэнергии в некоторых муниципалитетах и стали причиной выхода рек из берегов», — уточнили в материале.
Стихия затронула три мексиканских штата: Идальго, Пуэбла и Веракрус. Больше всего пострадал штат Идальго: повреждены более тысячи домов и сотни школ, а также выявлены проблемы с подачей электричества.
Министерство обороны Мексики заявило, что направило более пяти тысяч человек для помощи в эвакуации людей и очистке пострадавших районов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Республику Дагестан затопило из-за проливных дождей.
Более десяти сел оказались отрезанными от транспортного сообщения, сошедшие в горах селевые потоки заблокировали трассы. Жители свыше 50 населенных пунктов остались без света.
