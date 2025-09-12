Дагестан в воде: республику затопило из-за проливных дождей

Дагестан затопило из-за проливных дождей

Более десяти сел отказались отрезанными от транспортного сообщения в Дагестане. Сошедшие в горах селевые потоки заблокировали трассы. Жители свыше 50 населенных пунктов остались без света.

Виной всему проливные дожди с грозами и градом. Они не прекращаются уже третий день. Города и поселки затоплены. На центральных улицах Махачкалы — потоп. Люди вынуждены переходить дороги по колено в воде. Город встал в пробках.

Затоплены так же Дербент и Избербаш. Спасатели предупреждают об ухудшении ситуации и просят жителей не покидать дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.