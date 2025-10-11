Названо имя самого молодого миллиардера в мире

Основатель платформы Polymarket Шейн Коплан признан самым молодым миллиардером

Основатель платформы прогнозов Polymarket Шейн Коплан стал самым молодым миллиардером в мире. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Состояние 27-летнего бизнесмена превысило один миллиард долларов, после заявления инвесторов о планируемых инвестициях в его проект на сумму два миллиарда долларов.

В 2022 году 22-летний Коплан ввел Polymarket в эксплуатацию. На платформе можно делать ставки на самые разные мировые события: от прогнозов на лауреатов Нобелевской премии до того, когда знаменитости объявят о беременности.

Пользователи, выбравшие правильный исход, получают вознаграждение, формируемое из взносов участников. Голосование происходит с реальными активами, что делает выбор участников осознанным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Спортсмен находится на закате своей карьеры, однако его контракт с саудовским «Аль-Насром» оценивается в 400 миллионов долларов. На данный момент состояние португальца достигает 1,4 миллиарда долларов.

