Названо имя самого молодого миллиардера в мире

Предприниматель вошел в список самых богатых людей мира благодаря поддержке инвесторов.
Фото: Richard Drew/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Основатель платформы Polymarket Шейн Коплан признан самым молодым миллиардером
Основатель платформы прогнозов Polymarket Шейн Коплан стал самым молодым миллиардером в мире. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Состояние 27-летнего бизнесмена превысило один миллиард долларов, после заявления инвесторов о планируемых инвестициях в его проект на сумму два миллиарда долларов.
В 2022 году 22-летний Коплан ввел Polymarket в эксплуатацию. На платформе можно делать ставки на самые разные мировые события: от прогнозов на лауреатов Нобелевской премии до того, когда знаменитости объявят о беременности.
Пользователи, выбравшие правильный исход, получают вознаграждение, формируемое из взносов участников. Голосование происходит с реальными активами, что делает выбор участников осознанным.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Спортсмен находится на закате своей карьеры, однако его контракт с саудовским «Аль-Насром» оценивается в 400 миллионов долларов. На данный момент состояние португальца достигает 1,4 миллиарда долларов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
94%
Нашли ошибку?