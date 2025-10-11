В Иркутской области в ходе столкновения корабля с катером утонули три человека

В результате столкновения катера и корабля на реке Ангара в Иркутской области утонули три человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В МЧС региона уточнили, что на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Также в текущий момент ведется поиск еще одного пассажира.

Девять человек, находившихся на борту столкнувшегося с катером судна под названием «Ярославец», не пострадали.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что катер в Турции насмерть сбил российскую туристку. Трагедия произошла в первый день ее отпуска. Очевидцы сразу вызвали спасателей. К сожалению, помочь они уже ничем не могли. Россиянка скончалась на месте. Капитан катера и владелец компании задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.