В Тульской области жителя задержали при попытке вынести из магазина еду

Мария Гоманюк
Общая сумма украденных товаров составила свыше 20 тысяч рублей.

Какую еду житель выносил из магазина в Тульской области

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Жителя Тульской области задержали сотрудники Росгвардии после попытки вынести из магазина мясо, кофе и консервы на 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Московской области.

По имеющимся данным, мужчина положил в рюкзак примерно пять килограммов мяса, а также успел поместить в сумку три пакета кофе и столько же банок консервов. Общая сумма товаров, которые задержанный пытался украсть, составила свыше 20 тысяч рублей. После того, как все желаемое было загружено, местный житель поспешил выйти из магазина, не оплатив товары. Однако у него не вышло осуществить задуманное.

У дверей универмага мужчину задержали. Впоследствии неудачливого вора передали сотрудникам полиции. В настоящий момент правоохранители выясняют мотив посетителя магазина, который побудил его к воровству.

