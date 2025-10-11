В Германии неизвестный открыл стрельбу на рыночной площади города Гиссен

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 77 0

Пострадали несколько человек.

Стрельба на центральной площади в Гисене

Фото: www.globallookpress.com/ MAGO/Dwi Anoraganingrum

DPA: неизвестный открыл огонь на центральной площади в Гисене

В немецком городе Гессен, на центральной площади, неизвестный открыл огонь, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел вблизи одной из букмекерских контор. Уточняется, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в полиции заявили, что никакой опасности для населения нет. В текущий момент проводится операция по задержанию стрелка.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее.  60-летний стрелявший по случайным прохожим, задержан полицией. Уточняется, что вооруженный мужчина открыл огонь в западной части Сиднея и сделал порядка 100 выстрелов. Злоумышленник без разбора стрелял по проезжающим автомобилям, в том числе по машинам сотрудников правоохранительных органов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

