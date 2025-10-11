В Германии неизвестный открыл стрельбу на рыночной площади города Гиссен

DPA: неизвестный открыл огонь на центральной площади в Гисене

В немецком городе Гессен, на центральной площади, неизвестный открыл огонь, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел вблизи одной из букмекерских контор. Уточняется, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в полиции заявили, что никакой опасности для населения нет. В текущий момент проводится операция по задержанию стрелка.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

