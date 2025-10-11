В Париже прошел митинг за отставку Макрона и выход из ЕС и НАТО

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 50 0

Протестующие прошли маршем от бульвара Монпарнас в сторону Лувра.

В Париже прошел марш за отставку Макрона и выход из ЕС 

Фото: www.globallookpress.com/Alain Pitton

В центре Парижа состоялась массовая акция протеста, участники которой потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, а также выхода страны из Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, тысячи людей собрались в центре французской столицы, чтобы выразить недовольство нынешним курсом властей. Он отметил, что протестующие скандировали призывы к уходу Макрона и несли национальные флаги.

Демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас в сторону Лувра. Среди лозунгов звучали: «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».

Филиппо подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация во Франции остается нестабильной.

«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через совет министров», — написал лидер «Патриотов» в соцсети Х (бывш. Twitter).

