Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

В Хальтипане плотина не выдержала напора воды, это спровоцировало оползни.

Сколько человек погибло при наводнениях и оползнях в Мексике

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Santiago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центральных и южных районах Мексики в результате наводнений и оползней погибли 37 человек — пять в Веракрусе, один в Керетаро, девять в Пуэбле и 22 в Идальго. Об этом сообщили власти страны.

В соцсетях распространяются кадры последствий стихии: улицы в городе Поса-Рика полностью затоплены, уровень воды превысил семь метров. На одном из видео видно, как собака цепляется за забор, пытаясь удержаться на месте во время сильного течения.

В Хальтипане плотина не выдержала напора воды, что спровоцировало оползни. Из пострадавших районов эвакуировали более двадцати семей.

Власти страны поддерживают постоянный контакт с семьями пострадавших, оказывая им всю необходимую помощь. Кроме того, представители государственных структур на трех уровнях управления сосредоточили основные усилия на работе в 117 муниципалитетах, пострадавших сильнее всего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Выборг оказался под водой после мощного ночного ливня. Дождь шел несколько часов без перерыва. На улицах затонули автомобили, в некоторых местах водой смыло асфальт. Железнодорожный вокзал фактически превратился в остров — здание отрезало от суши. Пострадал и торговый центр. Из-за грозы без электричества остались несколько тысяч жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео