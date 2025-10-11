Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон

Умерла актриса Дайан Китон

Умерла актриса Дайан Китон — ей было 79 лет. Об этом пишет издание People.

«Крестная мама» Голливуда была любимицей Вуди Аллена и одной из самых узнаваемых актрис 70–80-х. Она прославилась ролями в фильмах «Энни Холл», «Малыш Бум» и «Крестный отец», где сыграла Кэй — жену Майкла Корлеоне.

В 1977 году Китон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Аллена «Энни Холл». За всю карьеру актриса также снялась в картине «Клуб первых жен», сотрудничала с режиссером Нэнси Майерс и участвовала во франшизе «Книжный клуб».

Дайан Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл. Она была старшей из четырех детей.

Ранее российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщил портал Kino-Teatr.ru со ссылкой на супругу артиста Юлию. Причиной смерти актера стало продолжительное онкологическое заболевание.

