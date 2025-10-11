Умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет умер актер Денис Семенов

Российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщил портал Kino-Teatr.ru со ссылкой на супругу артиста Юлию.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — написала жена актера.

Причиной смерти актера стало продолжительное онкологическое заболевание.

Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году он окончил театральный факультет Балтийского института. С 2008 года служил актером Театра драматических импровизаций.

Артист завоевал популярность у зрителей благодаря участию в рейтинговых телесериалах. Наиболее яркими его работами считаются роли в сериалах «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».

