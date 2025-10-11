Умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 072 0

Артисту было 46 лет.

От чего умер актер Денис Семенов

Фото: ВКонтакте /Театр Драматических Импровизаций (ТДИ)/teatr_spb

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 46 лет умер актер Денис Семенов

Российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщил портал Kino-Teatr.ru со ссылкой на супругу артиста Юлию.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — написала жена актера.

Причиной смерти актера стало продолжительное онкологическое заболевание.

Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году он окончил театральный факультет Балтийского института. С 2008 года служил актером Театра драматических импровизаций.

Артист завоевал популярность у зрителей благодаря участию в рейтинговых телесериалах. Наиболее яркими его работами считаются роли в сериалах «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла советская актриса из фильма «Счастливый человек» Эльвира Осипова. Она сыграла в таких кинокартинах, как «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Черная курица, или Подземные жители».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео