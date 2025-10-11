В МВД сообщили о помощи 800 депортированным из Латвии россиянам

|
Рита Цветкова
В РФ действует госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению.

Как власти РФ помогут депортированным из Латвии россиянам

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

МВД: Российские власти помогут 800 депортированным из Латвии россиянам

Власти РФ помогут россиянам, которые были принудительно депортированы из Латвии. Об этом в своем в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ведомство ориентировано максимальную поддержку граждан страны, оказавшихся в подобной ситуации.

«С 2006 года в России действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ее участники имеют ряд возможностей и преференций», — сказано в публикации.

Ирина Волк подчеркнула, что упомянутая программа постоянно совершенствуется. В частности, в сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин расширил круг лиц, которые вправе принять участие в добровольческом переселении.

Днем ранее журналисты издания Politico рассказали, что 841 гражданин России, проживавший до этого момента в Латвии, должен покинуть страну до 13 октября. Причиной было названо несоблюдение обновленной миграционной политики. В 2024 году был ужесточен закон об иммиграции для россиян.

Новые требования к гражданам РФ заключались в необходимости подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента Евросоюза (ЕС), а также в подтверждении знания латышского языка на уровне А2. Кроме того, приезжие должны были пройти проверку безопасности и биографических данных, им дали срок до 30 июня 2025-го.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд в США обязал украинцев выплатить компенсацию за дискриминацию россиянина.

