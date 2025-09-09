Суд в США обязал украинцев выплатить компенсацию за дискриминацию россиянина

Эфирная новость 37 0

Русофобы из Незележной затравили гражданина РФ и вынуждали его уволиться.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru

Украинские беженцы в США поплатились за русофобию. Американский суд обязал их выплатить компенсацию за дискриминацию россиянина Валерия Ульянова.

Наш соотечественник работал в кафе с несколькими украинцами. И регулярно выслушивал от них радикальные высказывания, которые постепенно переросли в ожесточенную травлю.

Причем все это происходило на глазах у клиентов, которые позже дали показания в суде. Как рассказал пострадавший в эксклюзивном комментарии «Известиям», после поездки в Россию его буквально заставили уволиться.

«Я поехал, по сути, семью повидать, паспорта поменять. Они про это узнали. Естественно, там, случился ужасающий подрыв, как это так. И они начали требовать моего увольнения. Причем легально добиться увольнения они не могли чисто физически. Потому что не за что. И решили сделать очень простым методом: они подговорили старшего менеджера, начальника, чтобы мне смены больше не давать. Когда началось вот это вот именно хамство, вот эта наглость, вот это требование, что „нам все должны“, многие американцы, даже которые находились на стороне сочувствующих, они начали очень негативно к ним относиться», — рассказал Валерий Ульянов.

Украинцы вольготно жили при администрации Джо Байдена и пользовались вседозволенностью. Теперь же их массово депортируют, а тем, кто еще остается в США, отменяют льготы.

Усталость от украинских беженцев нарастает и в Европе. Ранее в Польше прекратили социальные выплаты, такой же шаг обсуждают и в Германии.

