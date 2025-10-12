Макрон побил рекорд собственной непопулярности рейтингом в 14%

Президент России отметил достижения Трампа в ответ на вопрос — «а достоин ли президент США Нобелевской премии мира?». Всю неделю об этом были инсинуации. В итоге Трампу ее не дали, но дело не в этом, а в том, что это признание успехов друг друга, часть диалога между лично Путиным и Трампом.

И Трамп показал, что он слышит и контакт есть, что импульс Анкориджа сохраняется, по крайней мере в отношениях двух лидеров.

Россия демонстрирует гибкую дипломатию, и в Вашингтоне готовы продолжать диалог и менять риторику. Сигналом тому стало внезапное выступление первой леди США, которая проявляет небезразличие к судьбе пострадавших в украинском конфликте детей и даже написала Путину письмо, переданное там же в Анкоридже.

«За последние три месяца я узнала много нового по этому вопросу. Россия продемонстрировала готовность раскрывать объективную и подробную информацию, отражающую текущую ситуацию», — сказала первая леди США Мелания Трамп.

Будет после этого Трамп отправлять ракеты Tomahawk Киеву? Даже если за деньги? Все, конечно, возможно, но не сейчас.

Еще один пример гибкой дипломатии Москвы — урегулирование ситуации с Азербайджаном. Десять месяцев назад, накануне как раз прошлого саммита СНГ, случилась трагедия — при заходе на посадку в аэропорту Грозного получил повреждения и позднее разбился азербайджанский лайнер. Все это требовало тщательного расследования. Многие в Азербайджане требовали мести.

«Это был не кризис международных отношений», — констатировал российский лидер.

Был кризис эмоций. Время все расставило по своим местам. Расследование катастрофы практически завершено. Самолет пострадал, как это ни печально, от российских ракет ПВО во время атаки на Кавказ украинского беспилотника.

«Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого „черного ящика“. Мы с вами тоже обсуждали эту тему позднее. Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», — сказал российский президент.

Такого рода заявления формируют доверие. То, чего в мировой политике сегодня катастрофически не хватает. И если какие-то внешние силы пытались раскачать Кавказ, играя на этой трагедии с самолетом, или на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, пора признать — не вышло. Смотрим на кадры из Душанбе — вот Армения, вот Азербайджан, вот Россия. Москва четко демонстрирует: сила — это не только военная мощь, но и способность удерживать равновесие в мире, где рушатся привычные конструкции. И этот контраст с Западом сегодня ощущается особенно остро.

Во Франции, которая пыталась в свое время вмешаться и в ситуацию на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Африке — жесточайший политический кризис. Страна без правительства и без бюджета на будущий год. Предыдущий премьер-министр Себастьян Лекорню подал в отставку после всего 26 дней на посту, став одним из самых недолговечных премьеров в истории Франции. И Макрон снова выдвинул его на этот пост.

Первая леди Франции демонстрирует редкостную беспечность, которая относит нас во времена Марии Антуанетты. Та ела пирожные, когда народ голодал, то показывает средний палец, когда со всех сторон раздаются призывы к ее мужу уйти в отставку добровольно и закончить этот балаган.

Повторит ли Брижит Макрон судьбу Марии Антуанетты? Задумался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Французы в полный голос смеются над своим президентом и тычут в него пальцем. Вдоль парижских бульваров портрет Макрона втыкают в то, что обычно остается после выгула домашних животных.

Требование досрочной отставки — не просто первополосная тема, прямо с обложки старейшего Le Point призывают: «Господин президент, уйдите с высоко поднятой головой!». Но она уже на политической Гильотине. Пятый по счету премьер не продержался и месяца, так и не сформировав Правительство: Себастьен Лекорню буквально сбегает со своего поста.

«Быть премьер-министром — сложная задача. Возможно, сейчас она даже немного сложнее, чем обычно», — заявил Себастьен Лекорню.

А через несколько дней его словно взяли за шкирку и вернули на место.

Но перемены еще могут случится — во время утверждения старого/нового премьера в национальном собрании, где у Макрона нет большинства. Чем ни закончилось голосование — избранием нового премьера или роспуском Национального собрания — все это вновь отразиться на судьбе самого президента.

Это в начале пути с ним связывали французский ренессанс и называли «Новым Наполеоном». Ему нравилось — запомнил, уверовал. Дважды сумел победить на президентских выборах: возник из ниоткуда, без партии, с мандатом на абсолютную власть. Ему как будто бы давался шанс. Но обе пятилетки макроновского пафоса и тщеславия закончились полнейшим фиаско. Империю он смог построить только на пресс-конференциях. Главными символами его правления стали баррикады, ⁠ «желтые жилеты», аграрные бунты, забастовки против пенсионной реформы, рост цен, инфляция, рекордный долг.

И, наконец, общенациональное движение «Блокируй все». С главным и единственным требованием: Макрона — в отставку. Тьерри Валет — один из лидеров многолетнего французского сопротивления.

«Французский кризис тесно связан с системными проблемами всей Европы — структурными экономическими, демографическими, миграционными проблемами, проблемами дефицита. И урок для других стран заключается в следующем — люди не станут молча принимать меры жесткой экономии, приватизацию или попытки правительств решить экономические проблемы за счет ухудшения жизни населения. Народ будет сопротивляться», — рассказала глава движения «Национальное равенство» Тьерри Поль Валлет.

При Макроне страна продолжила жить в тревоге и трауре. От Анси до Парижа — террористические атаки, ножевые нападения, взрывы. И до сих пор на зданиях — «красные треугольники» высочайшего уровня угрозы, в аэропортах — армейские патрули.

С ковидом он тоже сражался бронетехникой на улицах. Во имя такой «демократии» арестовал Павла Дурова и первым опробовал европейскую практику, так сказать, показав пример судебных расправ над оппонентами: Марин Ле Пен больше не сможет участвовать в президентской гонке. Не говоря уже о резиновых пулях, полицейских дубинках, и облаках слезоточивого газа, окутавшими уже всю Францию. Свобода, равенство и братство по-макроновски. Как задел исключительно для собственного макроновоского политического будущего и выживания.

«Сегодня Макрона ненавидят, но за несколько недель или месяцев, в зависимости от развития ситуации, они могут суметь перевернуть все с ног на голову. И потом мы видели выборы в Молдове, мы видели выборы в Румынии, везде. Сегодня у кандидатов, которых не хочет Европейский союз, нет никаких шансов пройти. СМИ все делают так, чтобы не было никакой возможности», — сказал политолог Бертан Шоллер.

Тревожная статистика по занятости, и речь уже даже не о безработице: 200 тысяч французов стали зарабатывать на жизнь наркоторговлей.

«Заработки причастных варьируются от 50 евро в день для несовершеннолетних, которые следят за ситуацией на улице, до миллионов евро для производителей», — отметил глава управления по борьбе с наркотиками Димитрий Зулас.

И рейтинг президента на столь удручающем фоне — в свободном падении. Одни опросы дают ему 17%, другие — 15%. И само это звучит как приговор. На личном фронте тоже как будто не задалось — первая леди прилюдно отвешивает ему оплеухи.

И разве что только это приводит страну хоть в какой-то восторг. От былого французского величия, осталась только мания величия самого Макрона. Но и это французские острословы уже давно подрезали, присвоив своему президенту унизительное прозвище — «Микрон».

