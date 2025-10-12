Ценное или пустое? Пузырь в ИИ-секторе способен спровоцировать кризис

Пузырь в ИИ-секторе способен спровоцировать кризис

Искусственный интеллект. Нейросети. Зачем платить какой-то там модели деньги за ее пикантные снимки и видео, если все это можно нарисовать. Бесплатно. Сколько хочешь, кого хочешь, как хочешь. Лидер нейросетевого рынка компания Open AI — уже самая дорогая в истории человечества. Она оценивается примерно в 500 миллиардов долларов.

Сам руководитель компании признает — зреет пузырь. Но это хорошо, уверяет он. Это помогает развиваться искусственному интеллекту. Ему вторят другие воротилы электронного рынка. Джеф Безос, Марк Цукерберг уверены, что «компании переоценивают свои модели, а мы переплачиваем за «волшебство».

Такое уже было в истории тех же Штатов, когда в конце 1990-х с появлением Интернета все вливали деньги в сетевой бизнес. Но никто не знал толком, что это такое. Как итог — рынок, убытки на пять триллионов долларов. Точно так же и сейчас — приставка «искусственный интеллект» благодаря маркетингу разгоняет цены.

Например, есть электрическая щетка, которая и без того называлась «умной», и она чистила зубы взад-вперед и еще по-всякому. Но вот к ней добавили приставку «ИИ» — и цена взлетела в шесть раз. Такая щетка анализирует чистку в реальном времени, проводит 3D-сканирование зубов через камеру и шлет тебе в приложение персональные советы по гигиене. Но как проверишь, она дает дельные советы или просто шлет, что ей в ее электронный мозг придет?

История учит — рано или поздно эйфория заканчивается отрезвлением. Вопрос лишь в том, насколько болезненным окажется падение. В теме разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Экономисты по всему миру сильно нервничают. Многие задаются вопросом: есть ли пузырь на рынке искусственного интеллекта? Нейросети, которые прежде пугали человечество своим интеллектом, теперь наводят страх на Уолл-стрит. Брокеры предрекают крупнейший в истории мировой кризис из-за того, что люди слишком поверили в искусственный разум.

Речь о так называемом и уже подзабытом кризисе «доткомов» в начале 2000-х. Тогда из-за ажиотажа вокруг быстрого развития интернета рынок фактически рухнул.

А все потому, что инвесторы бездумно вкладывали триллионы долларов в компании, которые всего лишь делали сайты и не получали в итоге никакой прибыли. И таких хайпующих на модном на тот момент тренде фирм-пустышек были тысячи, что обесценило их. Ничего не напоминает?

«Вот ты говоришь „искусственный интеллект“, и тебе сразу начинают верить. Ты говоришь, что ты внедрил, и капитализация компаний сразу возрастает на порядок, в разы», — комментирует генеральный директор робототехнической компании Никита Куликов.

Экономист Никита Куликов на листке бумаги объясняет, как сегодня выглядят инвестиции. Инвестор вкладывает деньги, компания растет, а на выходе получается какой-то продукт, который можно потрогать руками. А вот так — инвестиции в искусственный интеллект. Каков товар? Вопрос.

«Ты играешь в тотализатор. Ты вкладываешь деньги в надежде, что потом будут покупать дороже. А если не будут, то ты все потерял», — поясняет генеральный директор робототехнической компании Никита Куликов.

Так где заканчивается реальный бизнес и начинается финансовая иллюзия? Сколько может стоить обычное зеркало? Пятьсот рублей? Тысячу? А если в него встроить искусственный интеллект, который якобы диагностирует кожу по внешнему виду? Тут цена сразу вырастает в десять, а то и в двадцать раз. Или вот «умный» унитаз — с некой функцией распознавания присутствия человека. Казалось бы — зачем? Но ценник уже — от 89 тысяч рублей. Такой искусственный интеллект.

Воодушевление нейросетями привело к тому, что инвесторы готовы финансировать любой, даже самый глупый эксперимент.

«Инвесторы теряют способность различать ценное и пустое. Это создает перегретую среду, типичную для экономического «пузыря», — рассказывает основатель компании Amazon Джефф Безос.

Пообещать инвесторам не просто искусственный, а целый суперинтеллект — как вам такой бизнес-план?

Стартап программиста Ильи Суцкевера в США привлек на это два миллиарда долларов инвестиций, сама фирма банками оценивается в 32 миллиарда, хотя ни одной разработки свет еще не видел.

А на сайте черное поле с надписью: «Суперинтеллект уже близок». Деньги из воздуха, не иначе.

«Часть бизнесов так или иначе, которые эксплуатируют повестку искусственного интеллекта, они с точки зрения технологий не предоставляют какой-то реальной ценности. И уже можно говорить, что многие из этих бизнесов так или иначе схлопнутся или уменьшится размере», — объясняет директор по маркетингу технологической компании Матвей Войтов.

В Массачусетском технологическом институте подсчитали, что на данный момент лишь 5% американских компаний, которые интегрировали в свою работу искусственный интеллект, начали зарабатывать. Остальные 95% не получили вообще никакой прибыли.

«Конечно, люди готовы платить за искусственный интеллект, у которого нет ошибок и который решит все проблемы. И это может стоить триллионы долларов. Но проблема в том, что у нас этого нет. И никто не знает, как это сделать», — говорит исследователь в области искусственного интеллекта Гэри Маркус.

Компания Open AI, пожалуй, передовик в области искусственного интеллекта. Но тут у экономистов появились вопросы. Следите за руками: Open AI с двумя другими технологическими компаниями устроили карусель инвестиций друг в друга. Деньги прогнали, акции подскочили, владельцы стали богаче, а капитал в итоге вернулся к исходной точке.

При этом, за счет чего конкретно такие компании, как Open AI, могут зарабатывать — неясно. Пока одни убытки. По некоторым подсчетам, в 2026 году они достигнут 14 миллиардов долларов. А инвестиции все равно льются рекой. При этом, большинство юзеров используют ИИ бесплатно. А активные пользователи обходятся фирмам дорого, каждый запрос съедает огромное количество электричества. И это тоже в конце концов повлияет на рынок.

«С точностью могу заявить, что из-за развития технологий потребление энергии будет расти. Естественно, оно спровоцирует изменения, в том числе технологические», — поясняет управляющий директор по работе с промышленным сектором в IT-холдинге Михаил Ивченко.

Тем не менее, искусственный интеллект нельзя недооценивать. Он все же реален. Пока, правда, его потенциал полностью не открыт и алгоритмы пытаются применять в совершенно разных областях.

«И эта система прогнозирования на то и прогнозирования, что мы можем прокручивать ползунок времени и смотреть, как лед, как погода будут меняться», — комментирует руководитель направления гибридного моделирования центра искусственного интеллекта Сколтеха Владимир Вановский.

Проект, над которым работает команда Сколтеха, посвящен прогнозированию ледовой обстановки в Арктике для судоходства. В ближайшее время программу, основанную на ИИ, продадут логистическим компаниям. Заинтересованные есть. Но множество и других небумажных проектов.

«Мы одни из лидеров в области здравоохранения. Искусственный интеллект в области здравоохранения. Возвращаясь к теме возможного кризиса из-за финансового пузыря ИИ», — говорит глава национального фонда искусственного интеллекта Татьяна Бенуа.

Возникает вопрос: а может ли пузырь лопнуть так, что долетит до нашей страны? Большинство экономистов в это не верит. Все-таки в нынешних условиях Россия более-менее в безопасности от штормов западных экономик. Еще один неочевидный эффект санкций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.