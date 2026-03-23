Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния

Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния

Военные эксперты по всему миру сейчас гадают, что за таинственный объект видели в небе над Израилем. Его взрыв вызвал эффект северного сияния. Некоторые специалисты, прежде всего израильские, утверждают, что это ЦАХАЛ сбил иранскую баллистическую ракету в стратосфере. Не отрицая красоты самих кадров, многие, впрочем, сомневаются в их реальности и считают, что это дело рук искусственного интеллекта.

Хотя Иран сегодня нанес и вполне реальные удары. Целью были военные объекты. Отбить все атаки не смог даже «Железный купол». Разрушения есть в разных городах, в том числе в Тель-Авиве.

Точность своих ударов Тегеран подтверждает с помощью спутниковых снимков. За время конфликта Иран поразил американские военные базы практически по всему Ближнему Востоку. Израиль, в свою очередь, наносит ответные удары. Якобы по позициям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Но вот на этих кадрах хорошо видно, что ракета разрушила обычный жилой дом. Погибли, как минимум, семь мирных жителей.

