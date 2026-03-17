От аналитики к убийствам: США превращают ИИ в оружие

США сделали ставку на боевой ИИ: алгоритмы уже выбирают цели и планируют удары, военным остается только нажать кнопку. До полной автономии — один шаг, а цена ошибки становится критической.

Оставшись без помощи союзников, США стали искать другие возможности для получения преимущества и, похоже, также решили сделать ставку на искусственный интеллект.

Новейшую систему на базе ИИ-алгоритмов натаскивают на убийства людей. И до того, как машины начнут самостоятельно принимать такие решения, остается один шаг. Корреспондент «Известий» Максим Прихода разбирался.

Это выглядит как презентация нового модного гаджета. Спикер-айтишник на сцене переключает слайды… Но это — один из высокопоставленных чиновников Пентагона. А на экране — война.

«Левый клик, правый клик, левый клик. И вот — обнаруженный объект превращается в цель!» — показал главный директор по цифровым технологиям и ИИ Министерства войны США Кэмерон Стэнли.

Программа называется Мэйвен, в переводе «знаток». Ее разбрабатывали с 2016-го и вот впервые показали интерфейс. Суть системы в том, что искусственный интеллект анализирует разведданные: с дронов, радаров, спутников, от агентуры и складывает их в полную картину и подсказывает, что делать.

«Когда решение принято, мы переходим выбору вариантов действий — где автоматически определяется, какое средство лучше всего подходит для поражения цели», — пояснил чиновник.

Помимо планирования ударов, ИИ может определять перемещения войск, прогнозировать угрозы, рекомендует направление переброски сил и выставляет приоритет целей.

Пентагону больше не нужны тысячи аналитиков. Ведь это уже даже не геймефикация войны, а куда страшнее. В играх-стратегиях решения принимает человек. Здесь компьютерный алгоритм предлагает, куда бить, и чем. У оператора лишь спрашивают — согласен ли он с решением. Пока спрашивают…

О результативности применения системы можно косвенно судить по тому, что в Иране за первые десять дней — американцы атаковали 9,5 тысяч целей, тогда как за два года войны в Ираке поразили только семь тысяч. «Мэйвен» успели обкатать во время операции в Венесуэеле, и в предыдущей военной кампании Израиля, где США как бы не участвовали.

«И, как это было в Газе, системы с искусственным интеллектом, похоже, играют ключевую роль в ведении этой войны», — отметил ведущий Al Jazeera Ричард Гизберт.

А Bloomberg в статье под заголовком «Господи, как это пугающе» делится с читателями инсайдами, что и в украинском конфликте «Мэйвен» нашел применение.

«Ранее США использовали систему Maven Smart System для обмена информацией о целях с Украиной в 2022 году, а затем для нанесения ударов по Ираку, Сирии и хуситам в 2024 году», — говорится в публикации.

В теории должно работать так, что офицер не ведет за собой в атаку взвод десантников, а словно дирижер управляет оркестром смертоносных систем. И понятно, что скорость в принятии решений — важное преимущество на поле боя. Но вопрос, насколько эти решения будут верны?

«Ученые и инженеры очень обеспокоены рисками использования ИИ. Они лучше чем кто-либо другой понимают минусы технологии, как она может делать странные и неожиданные вещи», — заявил исполнительный вице-президент Центра за новую американскую безопасность Пол Шарр.

ИИ хоть и развивается со скоростью гиперзвуковой ракеты, но пока не настолько точен: языковые модели ошибаются в фактах, генераторы изображений и видео вечно путают, сколько пальцев должно быть у людей. Но здесь цена ошибки минимальна. А вот, когда ИИ решает, куда запустить крылатую ракету, вполне может быть так, что там вместо базы КСИР находится начальная школа для девочек. И вот у американцев появился еще один способ списать ответственность за их вездесущий сопутствующий ущерб.

«Есть информация, что как раз из-за ошибки системы „Палантир“ были убиты 168 иранских девочек-школьниц. Потому что система обладала некорректными на тот момент разведывательными данными и приняла школу за военный объект», — пояснил военный эксперт Алексей Живов.

Технология сетецентричных войн многократно описана в научной и не очень фантастике: от «Звездного десанта» до «Хищника, от «Трансформеров» до «Аватара» и «Терминатора». И тут уже не важно, «Мэйвен» или «Скайнет» запускает ракеты, после которых из пепла ядерного огня восстанут разве что машины. С фобиями из области научной фантастики — как с теориями заговора: чем дальше, тем меньше остается тех, что до сих пор не стали реальностью.

17 мар
Война дронов и ракет: эскалация на Ближнем Востоке парализует логистику и угрожает мировому рынку нефти
17 мар
Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, покинув помещение перед ударом
17 мар
«Будут превращены в пепел»: Иран пригрозил ответом за удары по энергосистемам
17 мар
ВС Ирана уничтожили ангары с американскими истребителями в ОАЭ и Бахрейне
16 мар
Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке
16 мар
Туроператоры вывезли из ОАЭ всех российских пакетных туристов
16 мар
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
16 мар
Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке
16 мар
Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране
16 мар
Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
Последние новости

9:00
Несколько осужденных за теракт в «Крокусе» обжаловали приговор
9:00
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
8:45
Отсутствие дома — меньше платеж: как сэкономить на коммунальных услугах
8:34
На госуслугах появилась возможность подать заявку в отряд космонавтов
8:15
От аналитики к убийствам: США превращают ИИ в оружие
7:54
Два человека погибли при ударах ВСУ по железной дороге в Запорожской области

