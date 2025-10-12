«Просто воры»: нелегальные майнинговые фермы накрыли сразу в нескольких российских регионах

Нелегальные майнинговые фермы накрыли сразу в нескольких российских регионах

Молодым российским врачам хотят прописать наставничество, как средство для лечения такого недуга в системе здравоохранения, как дефицит кадров. Речь о тех, что получают образование за государственный счет. Это касается и врачей, и медсестер, и фармацевтов.

Предлагается, прежде чем выпустить во взрослую жизнь, еще три года дать поработать с наставниками в тех лечебных учреждениях, где принимают по полисам ОМС. Тем, кто не захочет, надо будет вернуть стоимость обучения в двукратном размере. А это, как мы понимаем, весьма круглая сумма.

Чем отличается это от советского распределения, где тоже надо было три года отработать там, куда пошлют? Тем, что сейчас никто никого посылать не будет. Место наставничества не регламентируется, можно остаться в том городе, где учился, можно вернуться домой, можно на север податься. Главное — отработать в системе ОМС.

Дума приняла проект закона в первом чтении, и если не будет радикальных поправок, то 1 марта документ вступит в силу. Выпуск уже 2026 года пойдет «в народ». Да, идея эта не новая, и государство к ней прибегает не от хорошей жизни. У нас не хватает около 23,3 тысяч врачей и 63,6 тысяч медработников среднего звена. И относительные цифры дефицита небольшие — не заняты 4-5% от вакансий. Но это как средняя температура по больнице. Если в престижные столичные клиники очередь, то кабинеты сельских больниц полупусты.

В конце концов, ничего плохого в предложении поработать на государство, которое в течение минимум пяти лет, а то и восьми, бесплатно учило — нет.

В свое время было правилом хорошего тона российской интеллигенции — поехать работать «в народ». А многие уездные врачи открыли в себе и другие таланты. Чехов, Булгаков, Вересаев — их писательский опыт обогатился за счет фактурных персонажей, которых не встретишь не в Москве, не в Петербурге.

И хотя истории начинаются одинаково — в одном губернском городе N жил был… дальше за описанием серых будней проступает какая-нибудь удивительная история. Вот возьмем из российской классики — Чичиков, один из главных гоголевских персонажей. До того, как скупать «мертвые души», Чичиков работал на таможне, где сначала проявил себя как образцовый чиновник — «гроза контрабандистов». Но вот в один прекрасный день Чичиков решил, что пора и ему заработать, и стал лучшим другом контрабандистов. Если бы его не выдал его же подельник, так и продолжал бы брать взятки и закрывать глаза, и не нужно ему было мотаться по городам и весям в поиске этих «мертвых душ».

Эта история как две капли воды повторяет сюжет из Костромской области, где местные энергетики изо всех сил борются с незаконным майнингом — когда криптовалюту добывают, воруя электричество. Открыта горячая линия, проводятся рейды. Каково же было удивление, когда незаконную криптоферму накрыли прямо на территории ТЭЦ. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко узнал, чем все закончилось.

Волна задержаний прокатилась по российским регионам. Силовики устроили облавы на майнеров. Тех, кто незаконно охотится за цифровым золотом.

Лицом в пол — криптодобытчик из Петербурга. Он основал одну из крупнейших в истории региона майнинговую ферму. Сразу в нескольких точках изъято почти три тысячи аппаратов. Они потребляли энергии как 1000 квартир.

В этих вагончиках трое подозреваемых семь лет обманывали энергосбытовую компанию. Заключили договор, а затем систематически взламывали счетчики и платили копейки за электричество. Предварительный ущерб — 50 миллионов.

Прорываться в подвал многоквартирного дома полицейским в Махачкале пришлось с помощью МЧС. Здесь цифровые бизнесмены открыли уже высокотехнологичную ферму по добыче биткоинов. Аппараты под водой — чтобы меньше шумели, потому что в Дагестане вообще запрещен майнинг. Работали так хорошо и бесперебойно, что перебои начались у соседей.

«Здесь у нас было 32 ватсмайнера. У них, получается, у каждого аппарата по три киловатта потребление электроэнергии в час, и тем самым по 100 киловатт в час в общем была нагрузка. Она больше, чем дает нагрузку весь этот дом пятиэтажный, тем самым они сушат трансформаторы, они выходят из строя», — рассказал сотрудник энергосбытовой компании Багавдин Багавдинов.

По данным Минфина, до 70% всей криптодобычи в стране находится в тени. Там зарабатывают до 100 миллиардов. Это гигантский неконтролируемый рынок, который еще и представляет реальную опасность для жизни людей. Каждая такая ферма в любой момент может оставить без света и тепла целые жилые районы.

«Когда такие фермы вклиниваются в сеть, то создается нагрузка по энергопотреблению, которая не предназначена для них. Соответственно, вырубаются трансформаторы, ломаются инфраструктура, идут сбои электричества. В России от семи до девяти с половиной миллиардов рублей налогов могло теряться ежегодно», — рассказал исполнительный директор института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Юриденко.

Основные регионы где сконцентрирован майнинг — Сибирь, Дальний Восток, Урал и Кавказ — где тарифы ниже. Но там повсеместно борются вводят ограничения, где-то вообще запрещают. Дельцы мигрируют туда, где свободнее дышится и «майнится».

Костромская область. Небольшой город Шарья. Муниципальная теплоэлектростанция. Оперативники накрывают небольшой стартап.

Казалось бы, высокотехнологичный майнинг, но схема стара как мир. Использовать то, что принадлежит всем, для личной выгоды. Так и сделал местный предприниматель. Он установил аппараты за высоким забором на территории, которая по факту отапливает весь город. Но директор муниципальной котельной смог незаконно перенаправить поток электроэнергии.

Подозреваемых в деле двое. Директор котельной — Максим Валов. И его знакомый — местный предприниматель. По некоторым данным — из сферы ритуальных услуг. Таких контор в городе немного. Уже во второй нам кивают на своих коллег-конкурентов.

Подозреваемые договорились. Оборудование разместили, как будто для газификации предприятия.

«За совершение в пользу предпринимателя незаконных действий обвиняемый получил от него взятку в размере не менее 256 тысяч рублей, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по костромской области Ольга Вакурова.

Еще до ареста наша съемочная группа приехала к коттеджу Валова. Однако вместо себя разбираться заставил жену и вызвал полицейских.

В сети много объявлений о помощи в организации такого бизнеса. Формально обещают по закону, на личной встрече говорят — есть разные варианты.

Мужчина уверяет, проблем с энергией не будет. Находим еще одну точку. Здесь вообще проводят экскурсию по ферме прямо рядом с подстанцией.

Жители уверены, именно из-за майнинга им приходится жить без электричества. Происходят частые отключения, которые ломают технику. Местные энергетики не всегда оперативно исправляют ситуацию.

Майнинговые фермы дают большую нагрузку на сети. Например, обычная подстанция. Ее мощность предсказуема. Утром люди включают чайники, вечером — свет. В одночасье к ней подключают сотни аппаратов. Нагрузка взлетает в разы и не падает даже ночью. Такую аномалию невозможно не заметить.

«Если она большая, то ее наоборот сложно не заметить, потому что она согласовывает как раз-таки точку подключения, потому что высокоэнергетически нагруженная точка подключения, она не берется из воздуха», — рассказал доцент института спинтех НИУ «МИЭТ», преподаватель программирования Петр Федоров.

«А есть вообще супернарушающие закон, которые просто воры, негласно подключается к сетям с нарушением. Ну, просто воруют электроэнергию. Они даже не заявляют о том, что они майнеры. Они по-легкому где-то подключились негласно, с нарушением всего видимого и невидимого. Ну, их невозможно посчитать. Ну, по определенным каким-то критериям», — сказал директор ассоциации промышленного майнинга, профессор Сергей Безделов.

В компании, которая отвечает за качество электроэнергии, «Костромаэнерго» уверены, проблем в регионе нет. Раз за разом рассказывают, как энергетики борются с майнингом. Однако их же сотрудники попадают в сводки криминальных новостей. Например, в 2022 году сотрудник подстанции за взятку организовал место для добычи криптовалюты. Коровник переделали под работу сотни современных аппаратов. Ущерб — пять миллионов рублей. Ответить на наш запрос в компании отказались. Мол, не их компетенция. Как только наша съемочная группа появилась в офисе, директор на рабочем месте не оказалось.

Однако нам все же удалось найти Андрея Самойлова. В свой кабинет нашего оператора он впускать отказался. Уверял, что с электроэнергией в области все хорошо.

— Вы считаете, что проблем с электроснабжением в регионе нет?

— Нет! Мы прекрасно знаем, что майнинговые фермы есть. Мы знаем, где они расположены.

— Почему с этим ничего не делаете?

— Они не к нам подключены.

Руководство «Костромаэнерго» себе в роскоши не отказывает. На парковке — дорогие внедорожники, один из которых — Юрия Горихина. Главного заместителя Самойлова.

Человек, который отвечает за подключение. Заместитель директора, живет в элитном жилом комплексе. Территория огорожена, охраняемая, но вокруг — обычные постройки, которые не отличаются особой роскошью.

В других регионах жители уже сами выходят на поиски нелегальных майнинговых ферм. В Челябинске заметили странные вагончики. Оказалось, что там уже несколько лет размещены аппараты.

«Мы не можем зарядить телефоны. Вечером это вообще невозможно», — возмущается жительница Челябинска Людмила Светикова.

С января 25 в десяти регионах России ввели полный запрет на майнинг. В других взялись регламентировать. На 15% рынок просел — легальный. Серый — вырос на 20%. А значит, сети будут перегружаться дальше — люди будут сидеть без света, пока те, кто должны бороться с эпидемией, продолжают уверять, что проблемы нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



