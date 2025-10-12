Вместо белых зубов — красный забор: какие напитки окрашивают эмаль

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Сохранить ослепительную улыбку возможно, если следовать простым рекомендациям по уходу.

Напитки, которые окрашивают зубную эмаль

Фото: 5-tv.ru

Стоматолог Назилина: вино является лидером по окрашиванию зубов

Определенные виды напитков и продукты способны не только изменить цвет зубной эмали, но и нанести ей серьезный вред. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.

Как отметила эксперт, в первую очередь это напитки, содержащие красящие вещества: черный кофе, чай, кока-кола. Лидером по окрашиванию эмали являются красные вина. Причиной тому являются тонины — вещества, которые придают вину насыщенно красный цвет и прокрашивают зубы.

Помимо напитков, изменить цвет эмали могут такие специи как карри и куркума, из ягод — черника, а из овощей — свекла.

Чтобы нейтрализовать эффект красящих веществ, стоматолог рекомендует употреблять чай с лимоном или лимонную воду. Из продуктов природными отбеливателями зубов являются зелень, клубника, которая содержит яблочную кислоту, запеченная тыква и сельдерей. Последний еще убивает бактерии, которые образуют налет.

Врач Ирина Назилина назвала продукты, которые представляют серьезную угрозу для зубов. Это картофель, который содержит большое количество крахмала и является хорошей питательной базой для бактерий.

Кроме того, вред зубам приносят все сладкие блюда — торты, десерты, мороженое, поскольку также являются питательной средой для кариесогенных бактерий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоколад помогает справиться с осенней хандрой.

Начало нового: как справиться с потерей смысла жизни

