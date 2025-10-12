«Нам придется выбираться»: принц Эндрю тайно общался с Эпштейном о секс-скандале

Daily Mail: Принц Эндрю обещал Эпштейну вместе с ним пройти через скандал

Принц Эндрю, герцог Йоркский, младший брат короля Великобритании Карла III заверял скандально известного, ныне покойного финансиста Джеффри Эпштейна, что они вместе пройдут через разбирательства. Помимо прочего, оно было связано с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Об этом сообщается в материале газеты Daily Mail.

«Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что „мы в этом вместе“ спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой», — пишет автор статьи.

Уточняется, что британский принц отправил Эпштейну электронное сообщение. В нем Эндрю признавался, что «обеспокоен» возможными последствиями публикации снимка для финансиста. После этого он тут же пообещал, что не оставит приятеля справляться в одиночку. При этом журналистов убеждал, что «никогда не контактировал» с Эпштейном после совместной прогулки в Центральном парке Нью-Йорка в декабре 2010 года. Тогда их сфотографировали вместе.

«Письмо было отправлено Эпштейну через 12 недель после того, как Эндрю, предположительно, прекратил все контакты с осужденным сексуальным преступником», — сказано в материале.

В 2019 году в США финансисту предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозили 40 лет тюрьмы плюс еще пять за сговор с целью вовлечения в торговлю других лиц. Следствие выяснило, что Эпштейн имел связи с десятками девочек с 2002 по 2005 годы, жертв он приводил в свои резиденции в Нью-Йорке и Флориде. Он щедро платил девушкам наличными, а потом предлагал приводить новых, превращая в вербовщиц. Некоторым пострадавшим едва исполнилось 14 лет.

Джеффри Эпштейна обнаружили мертвым в тюремной камере в 2019 году, в это время он ждал суда по делу о секс-торговле. В результате расследования инцидент признали самоубийством, но общественность по сей день строит конспирологические теории о заговоре и убийстве. Принц Эндрю отказался от исполнения королевских обязанностей из-за скандала, в 2022 году его лишили почетных воинских званий и всех патронажей. Суда он избежал.

Ранее, писал 5-tv.ru, конгрессвумен США Нэнси Мейс призвала начать судебное разбирательство над принцем Эндрю в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна.

