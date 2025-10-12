В Госдуме поддержали идею о примирительной процедуре для семей при разводе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

В Москве уже работает посредническая служба, помогающая парам если не сохранить брак, то хотя бы не остаться врагами.

В Госдуме поддержали идею о процедуре медиации при разводе

Фото: 5-tv.ru

Депутат Буцкая: Медиация должна быть обязательной опцией при разводе

Примирительная процедура перед расторжением брака в России необходимо сделать обязательной. Особенно важна медиация для пар, у которых есть деть. Соответствующее заявление в интервью журналистам ТАСС сделала депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала она.

По словам депутата, в Москве уже есть эффективная посредническая служба, которая по итогам работы с обратившимися создает «практически паспорт семьи». В этом документе перечислены все особенности отношений пары. Благодаря погружению в детали медиаторы лучше узнают супругов и находят способы урегулировать конфликт.

«Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами… Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше», — заключила Татьяна Буцкая.

Идея Минюста РФ, упомянутая депутатом, была озвучена в июне его главой Константином Чуйченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он заявил, что находящимся в процессе развода семьям необходима закрепленная на законодательном уровне обязательная медиация. Чуйченко подчеркнул, что такая процедура поможет сохранять семьи.

Судя по тому, что даже обеспеченные знаменитости не стремятся в полной мере содержать своих детей после расторжения брака, есть смысл обратить внимание на законодательные нормы, касающиеся алиментов. Например, шоумен Тимур Родригез сообщил жене, что уходит к новой возлюбленной, по телефону, а теперь судится с ней ради уменьшения алиментов. В три раза. Несмотря на подписанное им при расторжении брака соглашение.

В Госдуме поддержали идею о примирительной процедуре для семей при разводе
