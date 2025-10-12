Жители Житомира массово переходят на русский язык несмотря на запрет

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 94 0

Горожан перестала устраивать нынешняя ситуация в стране и политика властей.

Новости Украины: Жители Житомира переходят на русский язык

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители города Житомир на Украине стали массово возвращаться к русскому языку в повседневной жизни, игнорируя запреты, введенные киевскими властями. Об этом 12 октября рассказал представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника информационного агентства, таким образом житомирцы демонстрируют свое отношение к языковым ограничениям. Отмечается, что подобное поведение граждан обусловлено недовольством нынешней ситуацией в стране и политикой властей, которая, по их мнению, вышла из-под контроля.

Жители Житомира считают политику противоречащей интересам населения, что и подтолкнуло горожан выразить свое отношение к запрету русского языка подобным образом.

«Русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор», — пояснили в силовых структурах.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в стране существует только один государственный язык — украинский. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который 1 октября выступил за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его, для людей это неотъемлемое и неотчуждаемое право.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что группа украинских подростков включила гимн России на одной из улиц Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео