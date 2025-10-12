Боевики Вооруженных сил Украины, брошенные своим командованием в Харьковской области, попросили Армию России взять их в плен, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Перед этим боевики на протяжении нескольких дней тщетно запрашивали провизию, однако получили от командования отказ.

«На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области ударом ФАБ-3000. Кроме того, за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Кроме того, ранее источники в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что Вооруженные силы Украины начали формировать в Сумской области «штрафные роты». В данные подразделения командование будет направлять боевиков, нарушивших воинскую дисциплину, дезертиров и неугодных вышестоящему командованию офицеров.

