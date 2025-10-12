Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов

За неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов

Редкие кадры — пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области под ударом ФАБ-3000. Эту самую мощную неядерную авиабомбу из арсенала российских ВКС применяют не так часто. Аббревиатура ФАБ-3000 означает вес этой фугасной авиабомбы — 3000 килограммов. Само село было освобождено нашими войсками в начале месяца, так что летчикам приходилось действовать с ювелирной точностью, и русское оружие это позволяет.

За неделю российскими войсками были нанесены два массированных и семь групповых ударов по военным объектам Украины, предприятиям ВПК и инфраструктуре их обслуживающей, в том числе по электро- и теплостанциям. Процент попаданий был даже выше, чем обычно. Так что не только на атакованных предприятиях, в некоторых городах и регионах Украины пропал свет, а в Киеве у здания Рады многозначительно поставили уличные туалеты на случай, если основные не будут работать.

Забавно, что в начале недели Владимир Зеленский угрожал блэкаутом, то есть отсутствием электричества российским регионам, а к концу недели его депутаты стали готовиться ходить в туалет «на двор».

В зоне СВО войска наступают практически по всем направлениям. Противник пытается безуспешно замедлить наше продвижение.

Оценка ситуации от Генштаба прозвучала на совещании президента с военными 7 октября, в день рождения президента, в родном для него городе Санкт-Петербурге. Еще раз — свой день рождения глава государства встретил в компании военных и начал его с молебна в Петропавловской крепости. Президент возложил цветы к могиле основателя города и российской империи Петра Великого. Эта встреча в Петербурге имела не только практический смысл совещания, но и философский подтекст. А зона СВО — это не территория бывшей советской Украины, это земля, на которой жили и живут русские люди. И речь не про национальность, а про жизненный выбор.

Подробности мероприятий 7 октября президент сообщил позже, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, где проходит азиатский фронтир русского мира.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. И эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль. И они мне передали эти иконы в подарок. Я им очень благодарен. Я их обязательно найду, с ними поговорю. Но уже сейчас, пользуюсь случаем, как в таких случаях говорят, хочу через вот средства массовой информации, передать им самые искренние и слова благодарности. И пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор», — сказал Владимир Путин.

Что касается непосредственно ситуации на поле боя, то за неделю было освобождено пять населенных пунктов — в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Из крупных успехов можно отметить полную ликвидацию группировки ВСУ, попавшую в окружение южнее Клебан-Быкского водохранилища. Закопавшись в лесах вдоль южного берега водоема, противник таким образом сковывал продвижение наших войск дальше и корректировал огонь артиллерии и дронов. При этом оставшиеся в этих опорниках солдаты превращались фактически в смертников, не имея возможности получить медпомощь и снабжение. Их сопротивление было недолгим и бессмысленным. Репортаж из зоны СВО — корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Это тот случай, когда рожденный ползать по минному полю — полетел. Саперы теперь тоже минируют территорию противника с помощью беспилотников. На этом дроне подвешена адаптированная для полета облегченная противотанковая мина с магнитным датчиком.

«При приближении какого-то тяжелого металлического объекта датчик считывает изменение магнитного поля и в дальнейшем происходит подрыв», ­— ответил инженер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Денис Федосеев.

В отличие от системы дистанционного минирования «Земледелие», которая позволяет минировать сразу огромную территорию, но каждая отдельная мина там ложится хаотично, вот такой способ минирования с помощью дронов позволяет работать точечно и положить конкретную мину на тропинку, на перекресток, в дорожную колею, да куда угодно.

На счету этого пилота — несколько единиц бронетехники и пикапов противника. Но первым его трофеем стал американская БМП «Бредли». Обычно саперы видят только последствия своей работы, но тогда в кадр попал непосредственно момент подрыва.

«Задача поступила — заминировать надо было определенную точку. И получается всю дорогу типа „шлагбаума“ сделать — минного заграждения. Я туда получается четыре боеприпаса положил на птице.» — рассказал инженер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Жига».

Локомотивом темы с беспилотниками в этом подразделении с самого начала был Андрей Касьяновский. Выпускник программы «Время героев» отказался от административной работы и остался на фронте. Эта лаборатория — его детище. Здесь ударные дроны перепрошивают и дорабатывают специально для дистанционного минирования.

«Сюда на стяжке крепится боеприпас, сам сброс крепится к птице, по команде пилота поступает сигнал на сервопривод, мина у нас отделяется от «сброса», — поясняет инженер 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Андрей Касьяновский.

Как правило, именно такие подразделения, где есть технически грамотные, а главное — инициативные бойцы, в современной войне показывают самые лучшие результаты.

Дроны вытесняют артиллерию и давно уже вытеснили стрелковое оружие. И эта тенденция с обеих сторон линии фронта.

«Ранения в основном идут осколочные. Пулевых ранений очень мало. Огнестрельные ранения процентов может пять составляют. Остальные осколочные», — прокомментировал врач-травматолог Дмитрий Ряполов.

Мы в полевом госпитале Южной группировки войск. Здесь несут службу медики и волонтеры не только со всей России, есть и те, кто приехал спасать жизни наших бойцов из-за границы. Врач-анастезиолог Томас Мертенс из Германии, что всегда вызывает изумление у раненых, которых он эвакуирует.

«Многие меня знают. Иногда я вижу солдат, которые говорят: «О, ты же Томас?» — Я говорю: «Ну да». — «Ты меня эвакуировал!» — «Я эвакуировал может быть тысячу человек, я не могу всех помнить!» — вспоминает военный медик ВС РФ Томас Мертенс.

В коллективе он давно стал своим. За судьбой Донбасса Томас следит с 2014 года. Его мировоззрение сформировалось как протест против политики Евросоюза. Решение о переезде принял осознанное, понимая, что назад дороги не будет.

«Нет, это не вариант. Как только я вернусь, меня сразу отправят в тюрьму. Я для них террорист. У меня российский паспорт. Я не хочу назад. Зачем? Россия большая страна. Прекрасная страна. Ситуация в Германии плохая. ЛГБТ-повестка*, много мигрантов, криминал. А здесь у меня много друзей, русских друзей, и, как гражданин, я обязан помогать им», — ответил военный медик ВС РФ Томас Мертенс.

И таких, как он, по словам Томаса, в Европе очень много. Массированная антироссийская пропаганда часто дает обратный эффект, и чем больше западные СМИ демонизируют русских, тем меньше им верят простые люди.

Эти слова немца, воюющего за Россию, с каждым днем получают все больше подтверждений. Европейцы не верят своим нагнетающим военную истерию политикам.

Они не верят, что Россия вот-вот нападет с востока. И ядром такого «здравомыслия» становится Германия. Не политики, ни в коем случае! Простые граждане страны. Страны, которая навоевалась как никакая другая в Европе. Не проходит и дня без антивоенных акций.

А на этой неделе прозвучал настоящий «выстрел Авроры» — сигнал, что альтернатива возможна. На ток-шоу, где обсуждали, нужна ли Германии всеобщая воинская повинность.

«Я думаю, что Украина ничего не выиграла от войны с Россией. Разумнее было бы сдаться. В случае, если бы речь шла о Германии, я бы предпочел, чтобы ею правил Путин, чем воевать, потому что нет ничего хуже жизни в условиях войны», — заявил 19-летний студент из Ганновера в эфире программы «Die 100 — Was Deutschland bewegt» на телеканале ARD во время обсуждения воинской повинности в Германии.

Эти слова молодого немца, которые прозвучали на одном из центральных телеканалов, безусловно провокационные, по-юношески максималистские. Но раньше их и представить было нельзя в эфире немецкого ТВ. Сама атмосфера не позволяла. Но что же изменилось?

Россию не сломили санкции, ее не удалось изолировать, она успешна на поле боя — вот три главные причины. А еще случился Анкоридж, где, казалось бы, непримиримые оппоненты встретились и по-деловому обсудили как разрядить обстановку.

«Исчерпан ли импульс Анкориджа?» — как заявили на неделе в российском МИД. И да, и нет. Во вне этот импульс проходит с трудом, попытки переговоров между Москвой и Киевом буксуют, Вашингтон не смог подвинуть своих европейских партнеров к более миролюбивой позиции. Но базовые договоренности между Россией и США остаются, подчеркнул российский лидер перед откровенной, закрытой от прессы беседой с соседями по СНГ.

«Нашу последующую работу по урегулированию конфликта в Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — подчеркнул Владимир Путин.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

