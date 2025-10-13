«Саша поймет»: Дибров впервые после развода вышел в свет с 15-летним сыном

Мария Щелканова
Телеведущий — отец пятерых детей от трех браков.

Телеведущий Дмитрий Дибров поведал об интересах старшего сына к военной истории

Телеведущий Дмитрий Дибров пришел на премьеру сериала «Хроники русской революции» только со старшим сыном Александром. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он рассказал о том, где сейчас другие его наследники.

«Остальные дети с мамой, они ничего не поймут о роли Донского казачества в революции, а Саша уже поймет. Сашу зовут также, как и моего папу — Александр Дибров! Значит, это его тема», — отметил он.

Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак 25 сентября 2025 года, поставив точку в 17-летних отношениях. Их трое сыновей — 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья — останутся жить с матерью, однако поселятся неподалеку от отца, на той же улице. Имущественных споров между супругами не возникло: дом, в котором живет Дмитрий, был приобретен еще до брака, а остальное имущество супруги разделили мирно, без судебных разбирательств.

