Круто иметь знаменитых родителей? Сын Диброва рассказал о медийной жизни

Также наследник поведал о традициях в семье.
Сыну телеведущего Диброва рад, что родился в медийной семье
Сын российского телеведущего Дмитрия Диброва, Александр, рассказал о жизни в медийной семье. Своими взглядами звездный наследник поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».
По словам 15-летнего подростка, родиться у публичных родителей — значит с пеленок иметь пристальное внимание публики к себе.
«С одной стороны, круто (быть ребенком знаменитых родителей. — Прим. ред.), с другой — слишком много внимания», — отметил он.
Также Дибров-младший рассказал о семейной традиции — походе в пиццерию по выходным.
«Почти в каждые выходные мы всей семьей ходим в пиццерию около дома», — добавил звездный наследник.
Дмитрий Дибров — отец пятерых детей от трех браков.
