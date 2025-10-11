Круто иметь знаменитых родителей? Сын Диброва рассказал о медийной жизни

Также наследник поведал о традициях в семье.

Сыну телеведущего Диброва рад, что родился в медийной семье

Сын российского телеведущего Дмитрия Диброва, Александр, рассказал о жизни в медийной семье. Своими взглядами звездный наследник поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».

По словам 15-летнего подростка, родиться у публичных родителей — значит с пеленок иметь пристальное внимание публики к себе.

«С одной стороны, круто (быть ребенком знаменитых родителей. — Прим. ред.), с другой — слишком много внимания», — отметил он.

Также Дибров-младший рассказал о семейной традиции — походе в пиццерию по выходным.

«Почти в каждые выходные мы всей семьей ходим в пиццерию около дома», — добавил звездный наследник.

Дмитрий Дибров — отец пятерых детей от трех браков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочь телеведущей Бородиной снимется в кино.

