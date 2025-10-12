Собянин рассказал о планах модернизации дорог у станции метро «Лесопарковая»

Около станции «Лесопарковая» Бутовской линии метро запланированы работы по улучшению транспортной инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Построим и реконструируем дороги протяженностью более 4,5 километра на стыке трех районов: Чертанова Южного, Ясенева и Северного Бутова, где проживают свыше 400 тысяч жителей», — написал мэр Москвы.

В планах — реконструкция участка съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, создание боковых проездов с внутренней и внешней сторон МКАД в районе развязки с улицей Поляны, а также строительство проектируемых проездов с северной и южной сторон от вестибюля станции метро «Лесопарковая».

Кроме того, рядом со станцией возведут отстойно-разворотную площадку для наземного городского транспорта и парковку.

Для жителей прилегающих районов пересадка с личного и городского транспорта на метро станет комфортнее, а время в пути сократится.

