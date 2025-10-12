«Мы нашли клетки»: ученые пролили свет на рассеянный склероз

|
Мария Щелканова
Дальнейшие исследования помогут создать препараты для лечения.

Исследования ученых заболевания рассеянный склероз

Neuron: обнаружены клетки мозга, связанные с рассеянным склерозом

Ученые выявили тип клеток головного мозга, который может способствовать развитию рассеянного склероза. Об этом сообщает издание Neuron, ссылаясь на исследования британских ученых.

По словам специалистов, клетки, получившие название DARG, способны распространять повреждения в мозге человека.

«Мы нашли клетки, которые не просто перестают работать — они активно распространяют повреждения», — уточнил эксперт.

Эти клетки возвращаются к более раннему состоянию развития, эмбриональному этапу, но при этом преждевременно стареют и выделяют воспалительные сигналы, повреждающие соседние нейроны.

Также исследователи добавили, что дальнейшее иследования этих клеток могут стать шагом к созданию препоратов для лечения этого заболевания.

Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система атакует защитный покров нервов в мозге человека. Из-за этого нервная система хуже передает сигналы, и проявляются такие симптомы, как слабость, трудности передвижения, и проблемы с речью и зрением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том что сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости.

