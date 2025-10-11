Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии

Рита Цветкова
Авиакатастрофа произошла в аэропорту Шеллхарбор в районе озера Иллаварра.

Фото: 5-tv.ru

ABC News: три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии

Три человека погибли в авиакатастрофе в аэропорту Шеллхарбор в районе озера Иллаварра в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Легкомоторный самолет рухнул в 20 километрах к югу от города Вуллонгонга. Сообщение о крушении поступило сотрудникам экстренных служб около 10 утра по местному времени.

Как сообщили журналисты ABC News, сигнал получили сотрудники полицейского округа Лейк-Иллавар. По их данным, воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. Самолет загорелся после удара о землю, пожарные и спасатели потушили пламя, но людям помочь не смогли.

Подтверждена гибель трех человек. Сообщений о других пострадавших не поступало. О случившемся уведомлено Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB). Судя по фото с места происшествия, опубликованным ABC News, от самолета остался только хвост, остальное — груда выгоревшего металла. На месте продолжают работу экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении двух самолетов во время руления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

