Проверка личности: ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Полностью ее внедрят через полгода.

Страны ЕС ввели цифровую систему регистрации на границах

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ukas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Страны Евросоюза с 12 октября начнут внедрять новую цифровую систему въезда и выезда (EES), которая предусматривает электронную регистрацию данных иностранцев. Об этом сообщило Reuters.

По информации агентства, при первом въезде в Шенгенскую зону туристам потребуется зарегистрировать свои персональные данные: отсканировать паспорт, снять отпечатки пальцев и приложить фотографии. Для последующих полетов потребуется только биометрическая верификация лица.

Новая автоматизированная система будет постепенно вступать в силу в течение шести месяцев. Евросоюз планирует полностью отказаться от постановки штампов в загранпаспорта — на смену придут электронные записи в базе данных. При этом, паспортный контроль по-прежнему останется.

Кроме того, в публикации отмечается, что в систему EES также будут вносить данные проездных документов, дату и место въезда и выезда. Кроме того, цифровой комплекс будет вести учет отказов во въезде.

Персональные данные туристов будут храниться в системе в течение трех лет. При дальнейших визитах достаточно будет отсканировать лицо для сверки данных.

В Европейской комиссии пояснили, что новая электронная система будет предоставлять «надежные данные» о пересечении границ, позволит предотвратить случаи нелегальной миграции, поможет в борьбе с мошенничеством с использованием документов и удостоверениями личности.

В мессенджере Telegram МИД РФ предупредил граждан о внедрении новой биометрической системы пересечения внешних границ. Ведомство подчеркнуло, что это касается въезжающих в Испанию, поскольку пока EES будет запущена только в аэропорту Мадрида Барахас, а уже позже ее распространят на все пункты пропуска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну к середине октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

2:55
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД
2:32
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЛНР
2:10
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
1:49
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
1:28
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
1:11
Проверка личности: ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Сейчас читают

Конь ворвался на участок к жительнице СНТ в Ленобласти и оторвал ей руку
«Ждала ее 9 лет»: Апина рассказала, почему ее дочь выносила суррогатная мать
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео