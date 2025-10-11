Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну к середине октября

Politico: Латвия намерена депортировать 841 россиянина до 13 октября

Власти Латвии депортируют 841 гражданина России. Эти люди обязаны покинуть страну до 13 октября, так как не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Мадару Пуке.

Иммиграционная политика страны по отношению к проживающим в ней россиянам была ужесточена в прошлом году. Изменения заключаются в следующем: приезжие обязаны подать заявление на получение статуса постоянного резидента Евросоюза, доказать, что на достаточном уровне (А2) владеют языком и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025-го.

По данным журналистов издания, поправки коснулись около 30 тысяч граждан России. В связи с новыми требованиями примерно 2,6 тысячи человек приняли решение уехать из Латвии добровольно. Еще 841 человек не представил необходимые документы в положенный срок. Как отметила Мадара Пуке, с 13 октября их пребывание в стране будет считаться незаконным.

Приезжие с Украины тоже сталкиваются с ужесточением условий проживания в Европе, в частности в Польше. Так, министерство внутренних дел государство ввело ежемесячные проверки трудоустройства граждан соседней страны. Результаты проверок будут напрямую связаны с назначением им социальных выплат.

