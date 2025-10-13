Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Американский лидер, возможно, должен будет обсудить данный вопрос с российской стороной.

Трамп о поставках Украине Tomahawk

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Трамп: США отправят Киеву Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован

Американский президент Дональд Трамп заявил, что скажет Москве — если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.

«Возможно, я скажу: если не удастся урегулировать конфликт, я отправлю ракеты Tomahawk», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток.

Дональд Трамп отметил, что может обсудить отправку американских ракет на Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что российский лидер пойдет на урегулирование украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выражает обеспокоенность сообщениями о возможных поставках Украине ракет большой дальности типа Tomahawk. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

