Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk

Трамп: США отправят Киеву Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован

Американский президент Дональд Трамп заявил, что скажет Москве — если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.

«Возможно, я скажу: если не удастся урегулировать конфликт, я отправлю ракеты Tomahawk», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток.

Дональд Трамп отметил, что может обсудить отправку американских ракет на Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что российский лидер пойдет на урегулирование украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выражает обеспокоенность сообщениями о возможных поставках Украине ракет большой дальности типа Tomahawk. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

