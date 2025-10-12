Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ

Песков заявил об обеспокоенности возможными поставками ракет Tomahawk на Украину

Москва выражает обеспокоенность сообщениями о возможных поставках Украине ракет большой дальности типа Tomahawk. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад об имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу так называемую. И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации?» — заметил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь подчеркнул, что военные аналитики за океаном обязаны осознавать, насколько серьезным остается подобный сценарий. Он отметил, что в Кремле внимательно следят за всеми сообщениями, касающимися возможных поставок дальнобойных ракет, и рассматривают ситуацию как фактор повышенной опасности.

При этом Песков добавил, что даже столь серьезное вооружение не способно изменить общую расстановку сил на линии боевого соприкосновения.

«Грязная бомба» представляет собой устройство, где обычный взрывчатый заряд сочетаться с радиоактивными веществами. После подрыва изотопы распыляются ударной волной и заражают большие площади.

