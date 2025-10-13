Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЛНР

Айшат Татаева
Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию жителей.

Пожар в многоквартирном доме в ЛНР — есть жертвы

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в ЛНР. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

Спасатели проводят эвакуацию жителей дома. На месте работают 20 специалистов и 5 единиц спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя ранены в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Слюсарь.

Беспилотник упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Расчеты пожарных тушат огонь. 

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЛНР
