В ЛНР после пожара в многоквартирном доме в Алчевске был введен режим ЧС
Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы.
Фото, видео: Telegram/ГУ МЧС России по ЛНР/mchslnr; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР в связи с пожаром в многоэтажном доме. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова. Решение было принято во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Привлечена необходимая спецтехника для разбора обрушений в многоквартирном доме, заявила глава городского округа. Приняты решения о выделении материалов для закрытия теплового контура дома и прилегающих зданий, пострадавших от взрыва.
Заседение Комиссии будет проводиться не менее двух раз в сутки до полной ликвидации последствий ЧС.
В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло вследствие взрыва в квартире на седьмом этаже. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?