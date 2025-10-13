В ЛНР после пожара в многоквартирном доме в Алчевске был введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР в связи с пожаром в многоэтажном доме. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова. Решение было принято во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Привлечена необходимая спецтехника для разбора обрушений в многоквартирном доме, заявила глава городского округа. Приняты решения о выделении материалов для закрытия теплового контура дома и прилегающих зданий, пострадавших от взрыва.

Заседение Комиссии будет проводиться не менее двух раз в сутки до полной ликвидации последствий ЧС.

В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло вследствие взрыва в квартире на седьмом этаже. Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.





