Осторожно, вирус! Россиян предупредили о вредоносном ПО для смартфонов
Оно может получить доступ к звонкам и системным данным.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru
Россиян предупредили о способном захватить смартфон вирусе-оборотне
Россиян призвали быть внимательнее из-за нового вируса-оборотня, который способен захватить телефон. Как предупредили в МВД, сейчас под видом известных приложений зачастую скрывается вредоносное программное обеспечение. После активации оно получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям и системным данным.
Программа-шпион способна не только собирать и воровать информацию, но и самостоятельно распространяться. Вредоносное ПО автоматически рассылает ссылки всем контактам из адресной книги. Защититься можно только, если скачивать приложения на официальных площадках.
Ранее 5-tv.ru писал, что деятельность финансовой пирамиды пресекли в Петербурге.
Злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства, а взамен обещали доходность до 25% годовых. На деле никаких дивидендов они не платили, а полученные средства тратили на собственные нужды.
Банда орудовала несколько лет. За это время подозреваемые обманули 200 человек. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
